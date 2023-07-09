Вибух стався на одній із київських автозаправок у Дніпровському районі. Працівники АЗС розповів, що вибух стався через те, що машина на високій швидкості влетіла на заправку і врізалась в батарею з пальним.

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Усі постраждалі – це пасажири авто

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому – 17 років.

Пожежа на АЗС у Києві: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)

Як розповіли працівники АЗС, усі постраждалі – це пасажири авто, яке в'їхало у батарею з пальним.

"Вони влетіли на великій швидкості у заправку. Вони були всі просто обгорівшими. Там згоріли всі машини, які стояли. Слава Богу, що повибігали люди з кафе й змоги врятуватися. Видно там не справилися з керування і в'їхали в заправку. Певно у стані шоку швидко вибігли з машини", – розповів Віктор, авто якого було на АЗС.

Пожежу загасили близько 16:40

КИЇВ24 повідомляє, що пожежу на АЗС вже загасили. Поруч розгорнули гуманітарний штаб.

Зверніть увагу. Через пожежу на АЗС перекрито рух на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водіїв закликають планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Як зазначили в КМВА, до гасіння було залучено 30 людей особового складу та 5 одиниць техніки. Вогонь вирував на площі 1500 метрів квадратних. Рятувальники продовжують розвідку приміщень.