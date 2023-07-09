Вибух стався на одній із київських автозаправок у Дніпровському районі. Працівники АЗС розповів, що вибух стався через те, що машина на високій швидкості влетіла на заправку і врізалась в батарею з пальним.
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Усі постраждалі – це пасажири авто
"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому – 17 років.
Пожежа на АЗС у Києві: дивіться відео (Джерело відео: Суспільне)
Як розповіли працівники АЗС, усі постраждалі – це пасажири авто, яке в'їхало у батарею з пальним.
"Вони влетіли на великій швидкості у заправку. Вони були всі просто обгорівшими. Там згоріли всі машини, які стояли. Слава Богу, що повибігали люди з кафе й змоги врятуватися. Видно там не справилися з керування і в'їхали в заправку. Певно у стані шоку швидко вибігли з машини", – розповів Віктор, авто якого було на АЗС.
Пожежу загасили близько 16:40
КИЇВ24 повідомляє, що пожежу на АЗС вже загасили. Поруч розгорнули гуманітарний штаб.
Як зазначили в КМВА, до гасіння було залучено 30 людей особового складу та 5 одиниць техніки. Вогонь вирував на площі 1500 метрів квадратних. Рятувальники продовжують розвідку приміщень.