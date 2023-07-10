Среди пострадавших водитель "Ауди" 2002 года рождения, его 17-летний пассажир и 47-летний оператор АЗС. Все они имеют ожоги разной степени тяжести и находятся в больнице. Водитель до сих пор без сознания.

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Пострадавшие имеют ожоги разной степени тяжести

В полиции рассказали, что открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения. В результате ДТП, которое повлекло за собой взрыв и пожар, 9 автомобилей выгорело.

Водитель кабриолета на большой скорости врезался в колонку с горючим на АЗС в Днепровском районе. Пожар полностью уничтожил административное здание где было кафе, склады и касса. Также пострадали наземное оборудование заправки.

Люди, которые в момент ДТП были в машинах и на кассе, рассказали, что им пришлось молниеносно реагировать. Некоторые спасались от дыма собственной одеждой, прикрыв дыхательные пути. Кто-то выбивал окна, чтобы вылезти из автомобиля.

Взрыв, дым, у меня паника. Дверь открываю, у нас машина, я так поняла как-то заблокировалась от этого всего, я дверь не могу открыть. Дверь начала выбивать ногой, окно лобовое не получилось. Получилось выбить пассажирское,

– рассказала пострадавшая.

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