В воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве загорелся пожар, о чем первыми написали телеграм-каналы. Впоследствии стало известно, что легковой автомобиль врезался в АЗС, поэтому она загорелась. Со слов городского головы понятно, что обошлось без жертв.

К теме Машина на большой скорости въехала в колонну с горючим: новые подробности пожара на АЗС в Киеве

Три человека госпитализированы

К сожалению, как отметил Кличко, в результате этого события в Днепровском районе была полностью уничтожена заправка, ее оборудование. Также пострадали три человека – сейчас они в больницах с ожогами разной степени тяжести.

Пожар, возникший вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых автомобилей. Трех пострадавших с ожогами разной степени госпитализировали медики,

– констатировал мэр.

Кроме того, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций уточнили, что сообщение о пожаре на АЗС к ним поступило около 15:10. Ликвидировать огонь удалось уже около 16:35 – он охватил 1500 квадратных метров.

Как спасатели ликвидировали пламя на АЗС / фото ГСЧС

Обратите внимание! К тушению пожара привлекали 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 спасателя.

Как тушили пожар на АЗС в Днепровском районе: смотрите видео ГСЧС

Момент въезда автомобиля в колонку с горючим: смотрите видео

Что делать при пожаре?

От огня не застрахован никто. Поэтому важно при пожаре действовать быстро и разумно.