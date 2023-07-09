У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві спалахнула пожежа, про що першими написали телеграм-канали. Згодом стало відомо, що легковий автомобіль врізався в АЗС, тому й вона загорілася. Зі слів міського голови зрозуміло, що обійшлось без жертв.

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Три людини госпіталізовано

На жаль, як зазначив Кличко, внаслідок цієї події в Дніпровському районі було повністю знищено заправку, її обладнання. Також постраждало три людини – зараз вони в лікарнях з опіками різного ступеня тяжкості.

Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. Трьох постраждалих з опіками різного ступеня госпіталізували медики,

– констатував мер.

Окрім того, в Державній службі надзвичайних ситуацій уточнили, що повідомлення про пожежу на АЗС до них надійшло близько 15:10. Ліквідувати вогонь вдалось уже близько 16:35 – він охопив 1 500 квадратних метрів.

Як рятувальники приборкували полум'я на АЗС / фото ДСНС

Зверніть увагу! До гасіння пожежі залучали 15 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 62 рятувальників.

Як гасили пожежу на АЗС в Дніпровському районі: дивіться відео ДСНС

Момент в'їжджання автівки в колонку з пальним: дивіться відео

Що робити у разі пожежі?

Від вогню не застрахований ніхто. Тому важливо в разі пожежі діяти швидко і розумно.