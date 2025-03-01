У столиці працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:52, а в області – о 22:20.

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на Київщину та на півночі Черкащини, також курсом на Київщину.

У столиці на Оболоні працюють сили ППО. БпЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях!

– написав мер Кличко.

Важливо. Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що "Шахеди" увечері 1 березня атакували уже кілька регіонів.

Так, на Сумщині БпЛА влучив у приватний сектор та об'єкти критичної інфраструктури, а у Запоріжжі – у чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждала 31-річна жінка.

Також пролунали вибухи на Черкащині – працювала ППО.