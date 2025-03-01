Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про роботу ППО у Запорізькій області

Тривогу у Запорізькій області оголосили о 19:33. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у регіон.

Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області,

– написали військові.

Через 6 хвилин начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про роботу протиповітряної оборони у регіоні.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив посадовець.

Станом на 19:51, повітряна тривога у Запорізькій області триває.

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