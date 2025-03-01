Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Что известно о работе ПВО в Запорожской области
Тревогу в Запорожской области объявили в 19:33. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в регион.
Угроза применения ударных БПЛА для Запорожской области,
– написали военные.
Через 6 минут начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал о работе противовоздушной обороны в регионе.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил чиновник.