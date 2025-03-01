Около 17:44 в Одесской области раздалась сирена. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с юга, сообщает 24 Канал.

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Россия атакует Одессу баллистикой

Около 17:47 в Одессе услышали взрыв. Мониторинговые каналы пишут, что городу ударили одной баллистической ракетой "Искандер-М".

Напомним, что ночью 1 марта враг атаковал нашу страну 154 ударными БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 103 беспилотника, еще 51 – локационно потерян. Больше всего досталось Харькову. Город находился под массированной атакой беспилотников. Произошло не менее 9 попаданий, преимущественно в центре. Один российский дрон попал в медучреждение, где находились несколько десятков больных. Большинство из них – лежачее. Их пришлось эвакуировать.