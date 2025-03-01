Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николая Калашника.

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Последствия атаки на Киевскую область

Во время ночной дроновой атаки в области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Отметим, что последствия атаки, которую совершили российские войска, фиксируются в 3 районах области. В частности, речь идет об Обуховском, Бучанском и Бориспольском районах.

Обуховский район: повреждены 5 частных домов.

У Бучанском и Бориспольском районах повреждено по одному частному дому. Указывается, что в помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, группы реагирования патрульной полиции и взрывотехники полиции Киевщины.



Последствия атаки на Киевскую область / Фото Национальной полиции