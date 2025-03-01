В столице работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Что известно о взрывах в Киеве

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:52, а в области – в 22:20.

Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА в центральной части Черкасской области, курсом на Киевщину и на севере Черкасской области, также курсом на Киевщину.

В столице на Оболони работают силы ПВО. БпЛА курсом на центр города. Находитесь в укрытиях!

– написал мэр Кличко.

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Напомним, что "Шахеды" вечером 1 марта атаковали уже несколько регионов.

Так, на Сумской области БПЛА попал в частный сектор и объекты критической инфраструктуры, а в Запорожье – в четырехэтажный жилой дом, в результате чего пострадала 31-летняя женщина.

Также прозвучали взрывы в Черкасской области – работала ПВО.