Российский дрон попал в дом в Сумской общине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.

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В доме произошло возгорание

С вечера 1 марта россияне атакуют Украину "Шахедами". Один из них попал в дом жителей Сумской области.

"Враг снова ударил по нашей общине. Сегодня вечером произошел очередной вражеский обстрел. Под удар попал старостинский округ", – написал Кобзарь в 20:29.

Под атакой оказалось село Стецьковка.

После попадания беспилотника в доме произошло возгорание. Разрушения серьезные.

Предварительно 3 дома повреждены в результате попадания БпЛА. Продолжается ликвидация последствий вражеского попадания,

– добавил мэр Сум Александр Лысенко.

Он отметил, что мониторы сообщают еще о движении БпЛА в направлении общины и призвал население быть внимательным.