27 липня суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.

До теми Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру

Суд арештував водія, який влетів у нацгвардійців на блокпосту

Як повідомили у прокуратурі, було взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня вчинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув, а іншого – госпіталізовано з травмами.

Відомо, що водій, рухаючись по проспекту Берестейському під час комендантської години, наїхав на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Унаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив авто, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

Аварія на блокпосту у Києві / фото прокуратури

ДТП в Україні: останні новини