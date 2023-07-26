27 липня суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без права внесення застави.
До теми Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру
Суд арештував водія, який влетів у нацгвардійців на блокпосту
Як повідомили у прокуратурі, було взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня вчинив смертельну ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув, а іншого – госпіталізовано з травмами.
Відомо, що водій, рухаючись по проспекту Берестейському під час комендантської години, наїхав на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.
Унаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив авто, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження.
Аварія на блокпосту у Києві / фото прокуратури
ДТП в Україні: останні новини
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