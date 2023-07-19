Трагічний випадок стався 18 липня у селі Залав'я на Сарненщині. Відомо, що малюк помер у лікарні.

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На Рівненщині батько на смерть збив свого сина

Так, 28-річний чоловік виїжджав із гаража на авто заднім ходом і не помітив свого однорічного сина. Хлопчик отримав серйозні травми і, на жаль, помер у лікарні.

Після медичного огляду стало відомо, що горе-батько не перебував у стані алкогольного сп'яніння. За словами чоловіка, коли він виходив, то син був біля будинку – за 20 метрів від гаража. Тому не очікував, що хлопчик туди підійде.

Наразі триває досудове розслідування.

Місце, де сталася трагедія / фото поліції

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