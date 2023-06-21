Попри це, чоловік заперечував свою вину. Однак він все ж таки отримав покарання.
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Батько за вбивство доньки отримав довічне позбавлення волі
У жовтні 2015 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння вдарив немовля головою об ґанок будинку. Від травм 1-річна дівчинка померла.
Після цього батько намагався вбити 2-річного сина, завдавши удари руками і ногами. Це спричинило переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму у дитини.
Непритомного хлопчика чоловік залишив замерзати на дворі. На щастя, важкопораненого сина знайшла мати і медики встигли врятувати життя дитині.
Попри це, засуджений заперечував свою вину, подаючи скарги. Однак прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжких злочинів.
У підсумку горе-батька засудили до довічного позбавлення волі.
Інші подібні злочини в Україні
- На Київщині сталася моторошна трагедія. Батько зарізав власну доньку та ледь не вбив сина. У підсумку озвірілого чоловіка затримали правоохоронці.
- У Житомирській області за варварське вбивство рідної дитини засудили горе-батька та матір. Вони отримали до 15 та 7 років в'язниці. Як виявилось, дитину вбили у серпні 2018 року в Овруцькому районі Житомирщини. Того вечора батька роздратував плач 5-річної доньки. Дівчинка була з особливими потребами.
- Окрім цього, у Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані. Зловмисник завдав дитині понад 45 ударів. Тепер його засудили до довічного позбавлення волі.