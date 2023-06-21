Попри це, чоловік заперечував свою вину. Однак він все ж таки отримав покарання.

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Батько за вбивство доньки отримав довічне позбавлення волі

У жовтні 2015 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння вдарив немовля головою об ґанок будинку. Від травм 1-річна дівчинка померла.

Після цього батько намагався вбити 2-річного сина, завдавши удари руками і ногами. Це спричинило переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму у дитини.

Непритомного хлопчика чоловік залишив замерзати на дворі. На щастя, важкопораненого сина знайшла мати і медики встигли врятувати життя дитині.

Попри це, засуджений заперечував свою вину, подаючи скарги. Однак прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжких злочинів.

У підсумку горе-батька засудили до довічного позбавлення волі.

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