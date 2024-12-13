Так, пошкоджень зазнали житлові та господарські приміщення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівську ОВА.

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Атака на Чернігівщину

Ворожі сили 13 грудня атакував ударними дронами населені пункти в 3 районах Чернігівщини.

Відтак, в Чернігівському район пошкоджені 2 приватні будинки.

В Прилуцькому районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівля гімназії. Додамо, що в ДСНС вказали, що в цьому районі виникла пожежа у нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте вогнем знищено 4 тонни грубих кормів й пошкоджено стіни будівлі.

В Ніжинському районі через атаку дронів пошкоджена ферма. В ОВА розповіли, що загинули 11 корів.

Ворог атакував Чернігівську область / Фото Національної поліції

Там наголосили, що ворог підступний, тому важливо перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, що вранці 13 грудня в кількох регіонах нашої країни пролунали вибухи. Зокрема, відомо, що сьогодні знову енергетика по всій Україні опинилася під масованим ударом ворога.