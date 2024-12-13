Так, повреждениям подверглись жилые и хозяйственные помещения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговскую ОГА.

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Атака на Черниговщину

Вражеские силы 13 декабря атаковали ударными дронами населенные пункты в 3 районах Черниговщины.

Поэтому, в Черниговском район пповреждены 2 частных дома.

В Прилуцком районе врезультате падения БПЛА повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и здание гимназии. Добавим, что в ГСЧС указали, что в этом районе возник пожар в нежилом здании. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огнем уничтожено 4 тонны грубых кормов и повреждены стены здания.

В Нежинском районе ччерез атаку дронов повреждена ферма. В ОВА рассказали, что погибли 11 коров.

Враг атаковал Черниговскую область / Фото Национальной полиции

Там отметили, что враг коварный, поэтому важно находиться в безопасных местах.

Напомним, что утром 13 декабря в нескольких регионах нашей страны прогремели взрывы. В частности, известно, что сегодня снова энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом врага.