Несмотря на это, мужчина отрицал свою вину. Однако он все же получил наказание.

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Отец за убийство дочери получил пожизненное лишение свободы

В октябре 2015 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил младенца головой о крыльцо дома. От травм 1-летняя девочка скончалась.

После этого отец пытался убить 2-летнего сына, нанеся удары руками и ногами. Это повлекло за собой переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму у ребенка.

Мальчика без сознания мужчина оставил замерзать во дворе. К счастью, тяжелораненого сына нашла мать и медики успели спасти жизнь ребенку.

Несмотря на это, осужденный отрицал свою вину, подавая жалобы. Однако прокуроры предоставили в суд безоговорочные доказательства совершения особо тяжких преступлений.

В итоге горе-отца приговорили к пожизненному лишению свободы.

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