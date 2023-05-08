Как сообщили в полиции, 43-летний ревнивец пытался казнить всю семью из-за того, что жена уехала за границу.

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Известно, что трагедия произошла с 1 по 2 мая. Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, в полицию позвонил парень, который заявил, что его отец убил 16-летнюю сестру.

На место сразу выехали наряды скорейшего реагирования полиции Киевщины. Они не смогли сразу попасть в дом, потому что он был закрыт. Правоохранители пробрались внутрь и сразу почувствовали резкий запах газа,

– отметил Небитов.

Один из полицейских сразу же перекрыл вентиль газа, чтобы не произошел взрыв.

"Дома была ужасная картина. Фактически весь первый этаж был в крови. Полицейские увидели тело девушки, которая не подавала признаков жизни. На место вызвали скорую. Также в доме обнаружили тело мужчины, который тоже не подавал признаков жизни", – добавил начальник полиции Киевщины. .

Вероятный убийца пришел в себя, когда помещение хорошо проветрили от газа. Раненого палача полиция Киевщины задержала на месте совершения преступления.

Жуткие подробности убийства на Киевщине: смотрите видео

Трагедия произошла из-за ревности

Вечером перед трагедией мужчина был у соседа на праздновании дня рождения, где изрядно выпил. Он рассказал соседу, что его жена бросила семью и уехала за границу якобы к любовнику. Когда подозреваемый вернулся домой, он сказал детям, что это конец. После чего мужчина пошел на кузницу и открыл все конфорки с газом.

Дети пытались выбраться из дома, но ручка входной двери была отломана. Тогда старшая дочь пыталась закрыть газ, но отец напал на нее. Он порезал ее руку и воткнул нож в грудь. Младший брат пытался спасти сестру, нанося отцу удары палкой по голове, но все было напрасно.

По заключению судмедэксперта, девушка умерла от кровопотери и убоя внутренних органов,

– подытожил Небитов.

В настоящее время подозреваемый арестован и находится в больнице. Его действия квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение.