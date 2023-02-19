Соответствующий приговор вынес Прилукский горрайонный суд 13 февраля. Подсудимый признан виновным в убийстве по неосторожности.

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Мужчине избрали наказание за убийство сына

На Черниговщине 3 июня 25-летний мужчина из-за недовольства поведением сына толкнул ребенка в спину. Мальчик потерял равновесие и ударился животом о кресло. Через несколько дней он умер дома от осложнения перитонита.

Отца признали виновным в убийстве по неосторожности и назначили ему 4 года лишения свободы. Однако подсудимого освободили от отбывания наказания, установив 3 года испытательного срока.

Если осужденный в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности, – говорится в решении суда.

Смягченными обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние обвиняемого и активное содействие раскрытию дела.

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В США мать застрелила сына

В Миннесоте 28-летняя Джулисса Талер после ссоры с сыном хладнокровно его убила. Женщина выстрелила в 6-летнего мальчика из-за того, что тот не хотел спать.

Джулисса вывела мальчика из дома, взяв с собой ружье, усадила его в машину, отвезла к автостоянке в региональном парке озера Миннетонка и девять раз выстрелила.

Через несколько минут после сообщения, что кто-то управляет автомобилем с разбитым окном и спущенным колесом, женщину остановили правоохранители. Они заметили большое пулевое отверстие на окровавленном автокресле, а в багажнике нашли тело мальчика.

Полицейские выяснили, что до убийства Джулисса искала в интернете информацию о том, как зарядить дробовик, каковы выплаты страхования жизни в случае смерти ребенка и сколько крови может потерять шестилетний человек. Теперь ей грозит пожизненное заключение без условно-досрочного увольнения.