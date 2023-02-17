Девушке родом из Черновцов было всего 23 года. Яну нашли в кустах под кучей дров на границе городов Кастильоне-делле-Стивьери и Лонато.

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Тело девушки после длительных поисков нашел 1 февраля прохожий под кучей хвороста за городом. Мужчина сразу вызвал полицию, которая огородила место происшествия и до позднего вечера работала группа экспертов. После чего тело девушки было доставлено в морг на экспертизу.

Украинку душили и спрятали в чемодане

Нападающий пришел в квартиру подруги Яны, где девушка жила после разрыва с ним. Дома никого не было, а он раньше времени выключил камеры видеонаблюдения.

Известно, что экс-возлюбленный Яны – Дмитрий Стратан – убил ее из-за ревности. Журналисты пишут, что мужчина после удара девушки спрятал ее в чемодан и обмотал скотчем. На тот момент Яна была еще жива, но медленно, задыхаясь, умирала.

Как выглядела Яна Малайко / Фото из соцсетей

На лице и шее украинки следы ударов. Скорее всего ее ударили тупым предметом небольшого диаметра. Однако причиной смерти стала асфиксия, то вполне реально, что, когда преступник спрятал ее в небольшом по размерам чемодане, Яна была еще жива.

Известно, что Дмитрий долго не мог примириться с тем, что украинка покинула его. Он часто звонил ей, просил вернуться, а также следил за ней и даже угрожал. Сама Яна рассказывала подругам, что молдаванин из-за геолокации на мобильном устройстве мог отследить то, где она находится.

Убийца сам во всем признался

После жуткого убийства Дмитрий признался второму, что сделал с Яной. Но друг вроде бы не воспринял это, подумал, что шутка. Кроме того, Дмитрий позвонил сестре и сказал: "Я убил Яну, потому что она убила бы меня". После этого встревоженная сестра, зная от мамы, что Яна не вышла на работу, быстро уехала домой.

Там она встретилась с братом, который повторил ей ту же фразу, но потом рассмеялся и сказал, что завез Яну где-то подальше, мол, да здравствует своей жизни. Сестра в любом случае решила обратиться в полицию и сообщить им об этом, потому что была напугана и не могла понять, в чем дело.

Также мужчина общался со своей мамой, но о чем неизвестно. Однако после того он взял другую машину и поехал в застрявшую. Поэтому следствие сейчас выясняет, не помогал ли кто хоронить тело Яны.

16 февраля девушку похоронили в белом гробу.



Яну похоронили 16 февраля / Фото "Факты"