Дівчині родом з Чернівців було лише 23 роки. Яну знайшли в кущах під купою дров на межі міст Кастільйоне-делле-Стів'єрі та Лонато.

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Тіло дівчини після тривалих пошуків знайшов 1 лютого перехожий під купою хмизу за містом. Чоловік відразу викликав поліцію, вона огородила місце події та до пізнього вечора працювала група експертів. Після чого тіло дівчини доставили у морг на експертизу.

Українку душили та сховали у валізі

Нападник прийшов до квартири подруги Яни, де дівчина жила після розриву з ним. Вдома нікого не було, а він завчасно вимкнув камери відеоспостереження.

Відомо, що екс-коханий Яни – Дмитро Стратан – вбив її через ревнощі. Журналісти пишуть, що чоловік після того, як вдарив дівчину, заховав її у валізу і обмотав скотчем. На той момент Яна була ще жива, але повільно, задихаючись, помирала.

Як виглядала Яна Малайко / Фото із соцмереж

На обличчі та шиї українки були сліди ударів. Швидше за все, її вдарили тупим предметом невеликого діаметра. Проте причиною смерті стала асфіксія, то ж цілком реально, що, коли злочинець сховав її у невеликій за розмірами валізі, Яна була ще живою.

Відомо, що Дмитро довго не міг змиритися з тим, що українка покинула його. Він часто дзвонив їй, просив повернутися, а також стежив за нею та навіть погрожував. Сама Яна розповідала подругам, що молдаванин через геолокацію на мобільному пристрої міг відслідкувати те, де вона перебуває.

Вбивця сам у всьому зізнався

Після моторошного вбивства Дмитро зізнався другу, що зробив з Яною. Але друг начебто не сприйняв це, подумав, що жарт. Окрім того, Дмитро подзвонив сестрі і промовив: "Я вбив Яну, бо вона вбила б мене". Після цього стривожена сестра, знаючи від мами, що Яна не вийшла на роботу, швидко поїхала додому.

Там вона зустрілась з братом, який повторив їй ту саму фразу, але потім розсміявся і сказав, що завіз Яну десь подалі, мовляв, хай живе своїм життя. Сестра у будь-якому випадку вирішила звернутись до поліції і повідомити їм про це, бо була налякана і не могла зрозуміти, в чому річ.

Також чоловік спілкувався зі своєю мамою, але про що, невідомо. Однак після того він взяв іншу машину і поїхав до тієї, яка застрягла. Тому слідство зараз з'ясовує, чи не допомагав хто ховати тіло Яни.

16 лютого дівчину поховали у білій труні.



Яну поховали 16 лютого / Фото "Факти"