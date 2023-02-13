Вбивство жителькою Рівного свого чоловіка трапилося у вересні 2020 року. Тоді медична комісія визнала, що вона не усвідомлювала свої дії та потребує допомоги психотерапевта. Жінку через рік після скоєння злочину відправили до психіатричної лікарні у Хмельницькій області.
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Справу передали до суду
Відомо, що вбивцю утримували у спеціальній палаті під суворим наглядом лікарів до недавнього часу – себто до 2 лютого 2022 року. Однак Верховний суд визнав, що вона свідомо взяла до рук зброю, вбила чоловіка та поранила доньку. Її справу вже передали до суду – в недалекій перспективі її, ймовірно, переведуть до звичайної камери в'язниці, де вона відбуватиме покарання за скоєний злочин.
Зауважимо, що ім'я цієї жінки невідоме, однак вона є авторкою 45 наукових робіт. Після того, як вона поранила з револьвера свою дочку, залишила її стікати кров'ю на біля дверей будинку бабусі та дідуся. Власне, вона натиснула на дзвінок та поїхала звідти.
Інші деталі цієї справи: що потрібно знати
- Стався цей інцидент близько п'ятої години ранку 5 вересня 2022 року. Жінка взяла пістолет "Флобер", зайшла до спальні до чоловіка і зблизька вистрелила йому у скроню – він помер через декілька секунд.
- Коли вона розправилась з чоловіком, то зайшла до кімнати, де спала її 13-річна донька. З пістолета жінка вистрелила дівчинці у груди. Донька перекинулася на живіт – тоді мати вирішила ще раз вистрілити, однак патрон заклинило.
- Згодом вона взяла ще один пістолет, яким володів її чоловік, та вистрілила ще двічі своїй доньці у спину. Після скоєного вона, вочевидь, нарешті усвідомила, що трапилося. Однак відвезла поранену дитину не до лікарні, а – до будинку бабусі та дідуся.
- До того, як приїхала поліція, жінка хотіла покінчити життя самогубством. Відомо, що вона вистрелила собі в голову, проте куля застрягла в черепі. Окрім того, правоохоронці застали її в той момент, коли вона різала вени.