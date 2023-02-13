Вбивство жителькою Рівного свого чоловіка трапилося у вересні 2020 року. Тоді медична комісія визнала, що вона не усвідомлювала свої дії та потребує допомоги психотерапевта. Жінку через рік після скоєння злочину відправили до психіатричної лікарні у Хмельницькій області.

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Справу передали до суду

Відомо, що вбивцю утримували у спеціальній палаті під суворим наглядом лікарів до недавнього часу – себто до 2 лютого 2022 року. Однак Верховний суд визнав, що вона свідомо взяла до рук зброю, вбила чоловіка та поранила доньку. Її справу вже передали до суду – в недалекій перспективі її, ймовірно, переведуть до звичайної камери в'язниці, де вона відбуватиме покарання за скоєний злочин.

Зауважимо, що ім'я цієї жінки невідоме, однак вона є авторкою 45 наукових робіт. Після того, як вона поранила з револьвера свою дочку, залишила її стікати кров'ю на біля дверей будинку бабусі та дідуся. Власне, вона натиснула на дзвінок та поїхала звідти.

Зверніть увагу! Адвокат потерпілої Леонід Волошин неоднократно говорив про те, що його підопічна має психіатричне захворювання, тому суд не має права ухвалювати рішення про обрання запобіжного заходу.

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