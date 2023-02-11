Ще наприкінці січня в мережі з'явився скандальний допис Юдіти Петеї, на якому Закарпаття зображено в кольорах прапора Угорщини. Про те, що Офіс Генерального прокурора відкрив провадження проти неї, повідомила народна депутатка Соломія Бобровська у суботу, 11 лютого.

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За справу також взялася СБУ

Зауважимо, що Бобровська є членкинею комітету з питань національної безпеки та оборони. Вона зазначила, що справу проти Петеї буде розслідувати Служба безпеки нашої держави, і це є правильним кроком.

Ми надто довго заплющували очі на подібні речі зі сторони росіян і маємо приклад, чим це закінчилось. Треба засвоювати свої уроки,

– написала вона.

Окрім того, Бобровська опублікувала фото відповіді офісу Генпрокурора на її депутатське звернення, поставивши риторичне запитання стосовно того, яким буде результат розслідування.



Відповідь Офісу Генпрокурора на звернення депутатки щодо Петеї / Світлина Соломії Бобровської

Зверніть увагу! Юдіти Петеї звинувачують у фінансування дій, які можуть спричинити повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Це частина 2 статті 110 Кримінального кодексу України. Якщо вину чиновниці доведуть, її можуть покарати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років з конфіскацією майна. При тому вона не зможе обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 2 років.

Інші деталі: яку партію представляє чиновниця