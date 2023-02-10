Про це 24 Каналу розповів Володимир Фесенко. За його словами, у російського диктатора і Віктора Орбана є багато спільного.

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Що спільного в Орбана і Путіна

Володимир Фесенко наголосив, що переконання Віктора Орбана мають російські мотиви.

Це позиція такого угорського неоімперіаліста, який мріє про відновлення Угорщини як великої держави, постійно згадує про Тріанонський договір, колишню територію Угорщини,

– пояснив він.

За його словами, в Орбана це все в менших масштабах, ніж у Путіна.

"Такі імперські мотиви відновлення імперського статусу, впливу за межами своєї країни є у Путіна, він це реалізовує військовим шляхом, є у Реджепа Ердогана, є й в Орбана", – зосередив увагу він.

На думку політолога, прем'єр-міністр намагається тиснути на Україну не через любов до Путіна. Причина у бажанні впливати на угорські меншини. Орбан хоче, щоб вони підпорядковували угорському уряду.

Симпатії до Путіна обумовлені тим, що багато що їх поєднує – у них схожий світогляд. І критичне ставлення до України теж їх певною мірою поєднує,

– наголосив він.

Фесенко додав, що Віктор Орбан, на відміну від Путіна, все ж змушений враховувати спільну європейську позицію.

Чи наважиться Орбан на візит до України

Політолог розказав, що вірогідність візиту Орбана до України залишається низькою.

Запрошення від нашого президента, я думаю, це такий тактичний крок,

– наголосив він.

Фесенко повідомив, що представнику Угорщини все ж варто було не побоятися приїхати в Київ, який час від часу обстрілюється, подивитися на те, що зробили його друзі-росіяни в Україні.

"Хай на власні очі подивиться на війну, її наслідки. Можливо, на нього це вплине", – пояснив він.

На його думку, є інші чинники, які впливають на політичну свідомість Орбана. Втім спробувати його запросити до України все ж варто було.

За словами Фесенка, проблема взаємин із Угорщиною для України буде особливо гострою вже, можливо, після війни. Зокрема, розглядати ми її будемо в контексті європейської інтеграції та вступу в НАТО.

Поведінка Орбана під час візиту Зеленського