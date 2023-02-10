Роскомнадзор систематично вишукує, хто ж залишає образливі слова в адресу Путіна у коментарях та публікаціях. У них навіть є службова записка, в якій перелічені заборонені слова.

Дивіться також У Росії починають розглядати варіант заміни Путіна

Цікава у Розкомнадзора робота

Над списком заборонених до вживання "ображалок" в адресу Путіна працюють понад рік. Його роздобула група білоруських хакерів "Кіберпартизани".

Зазначається, що у таблиці під заголовком "Приклади текстових порушень "Образи президента" від 29 листопада 2021 року наводили рівно 100 цитат із соцмереж. Там були різноманітні фрази користувачів, до прикладу: «Путін – якась феноменальна бл*дина".

Роком пізніше у документації відомства з'явився файл "Ключові слова-образи". Він лежить у zip-архіві "Класифікатор та додатки" та датований 14 вересня 2022 року, у графі "Автор" вказаний Адьян Борисович Патаєв. Людина з таким ім'ям та прізвищем у 2022 році захистила диплом за програмою "Бізнес-інформатика" у Вищій школі економіки.

Які слова заборонені у Росії в адресу Путіна

Зверніть увагу. Це меншість із тисяч слів, заборонених Роскомнадзором. Більшість з них, хоч вони й заслужені, ми не публікуватимемо з етичних міркувань. Повний перелік можна переглянути за першоджерелом.

Не можна згадувати Путіна у контексті статевих зносин, наприклад: презерватив, секс, надел каблуки, людмила, тиран, шлюшидзе.

Забороняється публікувати демотиватори з зображенням диктатора та написами образливого характеру, наприклад: стерпе, муд*звон, срун, гондурас, идиот, тупорылый, погань, бздун, гнида, лох, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет, лысый, бздение, волосянка, говназия, сцуль, триппер, чмошник, чмырь, ш*лава.

Поцілунки в пупок пропустили: підозрювати диктатора у педофілії теж заборонено

Так, у Росії заборонено публікувати зображення диктатора спільно з зображеннями/висловлюваннями, які вказують на його ймовірну приналежність до педофілії, наприклад: педобир, извращенец, извращюга, растлитель, насильник, любитель детишек, детолюб.

Також цікаво, що Роскомнагляд відстежує та заносить у "чорний список" не лише образи на адресу Путіна, а й будь-які повідомлення щодо його здоров'я.