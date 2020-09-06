У Рівному 5 вересня жінка застрелила свого чоловіка. Окрім цього, вона кілька разів вистрелила у власну доньку. Після цього ймовірна вбивця намагалась покінчити життя самогубством. За інформацією ЗМІ, причиною вбивства могла бути поїздка на море.

Трагедія сталась у житловому масиві неподалік Рівного. Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

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Подробиці вбивства

Жінка вистрелила у свого 45-річного чоловіка. Поранений ще встиг зателефонувати до батька, аби той викликав поліцію. Однак від отриманих поранень чоловік помер.

Поранений ще встиг зателефонувати до батька, аби той викликав поліцію. Однак від отриманих поранень чоловік помер. Після цього жінка кілька разів вистрілила у власну 13-річну дочку . Наразі дитина перебуває в лікарні у важкому стані.

. Наразі дитина перебуває в лікарні у важкому стані. Крім цього, ймовірна вбивця стріляла собі у скроню та намагалась порізати вени. Проте, за словами лікарів, її стан стабільний. Жінка перебуває у спеціальній палаті під наглядом лікарів.

Поліція вилучила з місця події травматичний пістолет та револьвер.

Що відомо про ймовірну вбивцю

Як повідомила журналістка Ірина Мамотюк у фейсбуці, ймовірною вбивцею є Ірина Ігнатюк. Вона викладала в університеті водного господарства та природокористування у Рівному. Підозрювана була досить відома у наукових колах, адже на її рахунку півсотні наукових праць.

Загиблого чоловіка, за словами Мамотюк, звали Юрій Ігнатюк, він працював комерційним директором у будівельній фірмі.

В сюжеті ТСН сусіди стверджують, що мати стріляла у доньку, коли та спала. Однак сім'ю характеризують позитивно.

За інформацією "РадіоТрек", ймовірною причиною вбивства могла бути поїздка на море. Мовляв, батько хотів поїхати на відпочинок разом із дитиною, а для дружини квитків не придбав.

Місце вбивства / Фото Нацполіції



Закривавлена подушка з місця вбивства / Фото Нацполіції



Поліція працює на місці злочину / Фото Нацполіції



Автівка сім'ї Ігнатюків / Фото Нацполіції



Вхід до будинку Ігнатюків / Фото Нацполіції