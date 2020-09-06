Викладачка з Рівного застрелила чоловіка та намагалась вбити дочку: моторошні подробиці та фото
У Рівному 5 вересня жінка застрелила свого чоловіка. Окрім цього, вона кілька разів вистрелила у власну доньку. Після цього ймовірна вбивця намагалась покінчити життя самогубством. За інформацією ЗМІ, причиною вбивства могла бути поїздка на море.
Трагедія сталась у житловому масиві неподалік Рівного. Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.
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Подробиці вбивства
- Жінка вистрелила у свого 45-річного чоловіка. Поранений ще встиг зателефонувати до батька, аби той викликав поліцію. Однак від отриманих поранень чоловік помер.
- Після цього жінка кілька разів вистрілила у власну 13-річну дочку. Наразі дитина перебуває в лікарні у важкому стані.
- Крім цього, ймовірна вбивця стріляла собі у скроню та намагалась порізати вени. Проте, за словами лікарів, її стан стабільний. Жінка перебуває у спеціальній палаті під наглядом лікарів.
- Поліція вилучила з місця події травматичний пістолет та револьвер.
Що відомо про ймовірну вбивцю
Як повідомила журналістка Ірина Мамотюк у фейсбуці, ймовірною вбивцею є Ірина Ігнатюк. Вона викладала в університеті водного господарства та природокористування у Рівному. Підозрювана була досить відома у наукових колах, адже на її рахунку півсотні наукових праць.
Загиблого чоловіка, за словами Мамотюк, звали Юрій Ігнатюк, він працював комерційним директором у будівельній фірмі.
В сюжеті ТСН сусіди стверджують, що мати стріляла у доньку, коли та спала. Однак сім'ю характеризують позитивно.
За інформацією "РадіоТрек", ймовірною причиною вбивства могла бути поїздка на море. Мовляв, батько хотів поїхати на відпочинок разом із дитиною, а для дружини квитків не придбав.
Місце вбивства / Фото Нацполіції
Закривавлена подушка з місця вбивства / Фото Нацполіції
Поліція працює на місці злочину / Фото Нацполіції
Автівка сім'ї Ігнатюків / Фото Нацполіції