Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також У мережі з'явилося повне відео вбивства одеського активіста Демʼяна Ганула (18+)

Що відомо про вбивство Плахотніка

Спершу у поліції Дніпропетровської області повідомили про те, що у Кам'янському районі Дніпропетровщини вранці 28 березня виявили тіло чоловіка на узбіччі автодороги.

Джерела Суспільного повідомили, що тіло належить депутату партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Пізніше у поліції розповіли, що під час попереднього огляду тіла було виявлено вогнепальне поранення в області голову. За фактом вбивства правоохоронці з’ясовують обставини злочину в рамках кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство.