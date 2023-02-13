Убийство жительницей Ровно своего мужа случилось в сентябре 2020 года. Тогда медицинская комиссия признала, что она не осознавала своих действий и нуждается в помощи психотерапевта. Женщину через год после совершения преступления отправили в психбольницу в Хмельницкой области.

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Дело передали в суд

Известно, что убийцу содержали в специальной палате под строгим наблюдением врачей до недавнего времени – то есть до 2 февраля 2022 года. Однако Верховный суд признал, что она сознательно взяла в руки оружие, убила мужа и ранила дочь. Ее дело уже передали в суд – в недалекой перспективе ее, вероятно, переведут в обычную камеру тюрьмы, где она будет отбывать наказание за совершенное преступление.

Заметим, что имя этой женщины неизвестно, однако она является автором 45 научных работ. После того как она ранила из револьвера свою дочь, она оставила ее истекать кровью у дверей дома бабушки и дедушки. Собственно, она нажала на звонок и уехала оттуда.

Обратите внимание! Адвокат потерпевшей Леонид Волошин неоднократно говорил о том, что его подопечная страдает психиатрическим заболеванием, поэтому суд не имеет права принимать решение об избрании меры пресечения.

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