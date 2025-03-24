Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

До теми Нащадок Терещенків вимагає від Зеленського ветувати один із законопроєктів "Слуги народу"

Що відомо про справу нардепа Горобця проти Федорів

Народний депутат Олександр Горобець, який у Верховній Раді представляє Приірпіння (95 мажоритарний округ), подав позов проти голови "Голки" на початку 2023 року, вимагаючи спростувати інформацію, яку Федорів оприлюднила на "Українській правді". У її блозі мовилося про роль політиків регіону у дерибані Біличанського лісу, який став лінією оборони міста Києва під час наступу на столицю росіян у 2022 році.

Нардеп Горобець намагався довести, що слово "мародер" та інші звороти не можна використовувати стосовно нього і його дій та вимагав моральну шкоду у розмірі 2 гривні. Горобець зробив лінгвістичну експертизу і виграв у Ірпінському суді в першій інстанції.



Уривок з лінгвістичної експертизи / Фото "Голки"

Водночас у рішенні Київського апеляційного суду йдеться, що Ірпінський міський суд помилково зробив висновок, що написана Федорів інформація не була оціночним судженням і зазначив, що розмір моральної шкоди, яку вимагає нардеп – 2 гривні, свідчить про відсутність моральної шкоди.

Суд вважає необґрунтованими висновки наведені експертами про відсутність в оприлюднених висловлюваннях маркерів суб’єктивності. Позовні вимоги Горобця Олександра до Федорів Ірини, товариства "УП Медіа" про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування, визнання висловлювання думки такою, що вжита в грубій, принизливій та непристойній формі, стягнення моральної шкоди – залишити без задоволення,

– мовиться у документі.

З нардепа Горобця, якого представляла в суді депутатка Ірпінської міської ради Яна Горобець ("Слуга народу"), стягнуть майже 20 000 гривень на користь Ірини Федорів та "Української правди".



Рішення Київського апеляційного суду щодо справи / Фото "Голки"

Ірина Федорів після рішення суду подякувала виданню Bihus.Info, які надали їй адвоката Юрія Мельника. За словами очільниці громадської ініціативи, він блискуче себе проявив.

"Дії нардепа і тиск на ЗМІ – мене не дивують. Це класика в усі часи. Більше мене дивує, що перед тим, як подати до суду народний депутат звернувся до Комісії журналістської етики й там провели засідання втемну – мене не інформували. Так мало того, що мене там визнали порушницею, так ще й рекомендували "Українській правді" обмежити доступ до мого блогу про Горобця. Це в рішенні Комісія написала чорним по білому. Коментар з цього приводу вони у мене не брали", – сказала вона.



Уривок з рішення Комісії журналістської етики на скаргу Горобця / Фото "Голки"

Федорів додає, що у своєму блозі писала про місцевих політиків, які 17 років, намагаються роздерибанити Біличанський ліс:

Я ще у 2022 році писала про те, що вони спробують скасувати президентський указ про присвоєння столичному лісу, який межує з Ірпенем, найвищого природоохоронного статусу нацпарку, і знайдуть того, хто це зробить. Так і сталося. Вони знайшли перевзутий московський патріархат, який торік подав позов до Верховного Суду і вимагав скасувати президентський указ, бо в них в лісі ділянка. Їм, на щастя, відмовили. Але зараз ситуація критична. Ліс, який став лінією оборони столиці, можуть знищити,

– наголошує голова громадської ініціативи "Голка".



Скриншот з документа Коцюбинської ради, де зображена карта, на якій територія Біличанського лісу включена у межі селища / Фото "Голки"

Вона зазначила, що Коцюбинська рада готує слухання і знову намагається захопити ліс. І те, що це відбувається саме зараз – не випадково, адже парламент ухвалив законопроєкт №12089, який обнуляє претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо їх вкрали у держави чи громади понад 10 років тому.

Зараз громадяни збирають підписи зі зверненням до Володимира Зеленського і вимагають вето. Ветувати цей проєкт вимагають десятки громадських організацій та низка відомих українців – Ада Роговцева, Ігор Кондратюк, Тарас Тополя, Валерій Пекар, Анна Гопко, Ігор Луценко та інші.

У громадській ініціативі нагадали, що 2008 року депутати Коцюбинської селищної ради роздали ділянки у столичному лісі самі собі та родичам. Прокуратура скасувала більшість актів права власності на землю і продовжує цю роботу в судах.

У 2014 році після Революції Гідності був підписаний президентський указ, який надав лісу найвищий природоохоронний статус національного парку.

У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті. Після цього Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Згодом на підставі рішення облради Бучанська райрада теж ухвалила рішення, де по суті окреслені нові межі селища Коцюбинське з частиною столичного лісу. Київ подав до суду, щоб скасувати ці рішення в судовому порядку.

У 2024 році Верховний Суд визнав, що Біличанський ліс – це територія міста Києва. Цього ж року суд апеляційної інстанції своїм рішенням підтвердив, що земля під трасою Новобіличі – Ірпінь (Р-30) також належить столиці.