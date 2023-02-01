ЗМІ констатували, що правоохоронці знайшли українку мертвою та почали розслідувати цю справу. Зауважмо, що цей інцидент стався після того, як Яна розірвала стосунки зі своїм бойфрендом. Подейкують, що той від неї не відчепився – себто переслідував дівчину довгий час.

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Тіло знайшли у провулку

Власне, 1 лютого, медіа повідомили, що мертву Яну Малайко знайшли у провулку в кущах під купою дров на межі міст Кастільйоне-делле-Стів'єрі та Лонато. До того було відомо, що вона зникла ніч з 19 на 20 січня. Проте одразу було очевидно, що, ймовірно, до цього причетний її колишній хлопець Дмитро Стратан.

Слід сказати, що чоловік часто випивав, вживав наркотики, ніде не працював, тому і Яна вирішила від нього піти. Італійські ЗМІ зазначають, що новий хлопець українки, на ім'я Андрій, також повідомляв, що ексбойфренд підіймав на дівчину руку.

Підозрюваний переслідував Яну

Відомо, що Дмитро довго не міг змиритися з тим, що українка покинула його. Він часто дзвонив їй, просив повернутися, а також стежив за нею та навіть погрожував. Сама Яна розповідала подругам, що молдаванин через геолокацією на мобільному пристрої міг відслідкувати те, де вона перебуває.

Як виглядала Яна Малайко: дивіться світлини зі соцмереж

Зверніть увагу! Ймовірно, Дмитро Стратан вбив Яну у квартирі її подруги, де та проживала після розриву стосунків. Сталося це тоді, коли він прийшов у помешкання, аби начебто передати дівчині хворого собаку, на прізвисько Булка. Водночас заакцентуємо, що камеру відеоспостереження йому вдалось відключити.

Інші деталі цієї справи: що потрібно знати

У поліції припустити, що вбивство сталося у період з 02:30 до 05:00 години за італійським часом. Власне, деякі камери все ж зафіксували, що у цей час Дмитро вийшов з ліфта з великим чорним пакетом.

Того ж дня вранці він зателефонував до свого друга і признався, що вбив Яну. Однак той йому не повірив.

До пошуків зниклої дівчини долучились не тільки правоохоронці, а й – батьки Яни. Завдяки їхнім зусиллям розголосу цієї ситуації та іншим небайдужим людям у недалекій перспективі, ймовірно, винуватець у цій трагедії отримає по заслузі – тобто відправиться у в'язницю.

Також до цієї теми нагадаємо, що справедливе покарання отримали поліцейські американського загону SCORPION, що вбили темношкірого чоловіка Тайра Ніколса. Власне, ЗМІ повідомили, що весь підрозділ через цей інцидент розформували.