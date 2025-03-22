Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

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Росіяни атакували Запоріжжя

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю загинули троє людей, серед них 14-річна дівчина.

Росіяни вбили 14-річну дівчинку в Запоріжжі,

– наголосила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що "Росія вкотре вбила 14-річну дитину в Запоріжжі шахедом. Росія має припинити всі удари".

Годинник загиблої 14-річної дитини у Запоріжжі / дивитися відео

У мережі з'явилося фото годинника загиблої дівчинки, який зупинився у розбомбленому будинку. Його пропонують відправити тим міжнародним лідерам, хто досі приймає російських дипломатів і уникає прямих відповідей про підтримку України.