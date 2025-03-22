Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе.
Читайте также Пострадавшие, дома в огне и разрушения: последствия вражеской атаки по Запорожскому району
Россияне атаковали Запорожье
В результате ночного удара по Запорожью погибли три человека, среди них 14-летняя девушка.
Россияне убили 14-летнюю девочку в Запорожье,
– отметила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Дарья Заривная.
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что "Россия в очередной раз убила 14-летнего ребенка в Запорожье шахедом. Россия должна прекратить все удары".
Часы погибшего 14-летнего ребенка в Запорожье / смотреть видео
В сети появилось фото часов погибшей девочки, которые остановились в разбомбленном доме. Их предлагают отправить тем международным лидерам, кто до сих пор принимает российских дипломатов и избегает прямых ответов о поддержке Украины.