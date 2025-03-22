Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели отмечают, что каждая жизнь важна.

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Что известно о спасении черепашки в Запорожье

Во время ликвидации последствий ночного обстрела в детском саду Запорожья к чрезвычайникам обратилась работница заведения.

Женщина сообщила, что в одном из кабинетов живет черепаха и попросила спасти его. Спасатели обследовали помещение и нашли пресмыкающееся целым и невредимым,

– сообщают в ГСЧС

Черепаху по кличке Байрактар передали женщине. Работница садика поблагодарила чрезвычайников и забрала животное к себе домой. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как черепашку спасали из огненного плена: смотрите видео

Заметим, что в результате удара в Запорожье погибли три человека, количество пострадавших возросло до 16. Также из-за российской атаки в городе есть повреждения частных домов и многоэтажек.