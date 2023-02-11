Своей жизни ребенок лишился только потому, что не хотел спать. За непослушание агрессивная женщина вывела мальчика из дома, взяв с собой ружье, усадила его в машину, отвезла к уединенной автостоянке в региональном парке озера Миннетонка и девять раз выстрелили в малыша.

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Убийство женщина планировала

Однако долго гулять на свободе после преступления женщине не удалось. Через несколько минут после сообщения, что кто-то управляет автомобилем с разбитым окном и спущенным колесом, Джулиссу Талер остановили правоохранители в пяти милях от ее дома. Они заметили большое пулевое отверстие на окровавленном автокресле, а в багажнике нашли тело мальчика.

Также впоследствии полиция нашла и другие вещи ребенка и доказательства убийства. В частности:

в мусорнике вдоль маршрута движения автомобиля обнаружили рюкзак парня с рабочими листами и домашними заданиями для детского сада, подписанных именем убитого,

кровь на одежде и коже женщины, принадлежавшей, согласно экспертизе, ее сыну.

Однако это не единственные выявленные ужасающие доказательства. Правоохранители выяснили, что до убийства Джулисса Талер искала в Интернете информацию о том, как зарядить дробовик, каковы выплаты страхования жизни в случае смерти ребенка и сколько крови может потерять шестилетний человек.

Что угрожает Джулиссе Талер

В СМИ также сообщают, что еще в 2021 году женщина была лишена права на опеку над своим сыном. Случилось это после того, как Департамент социальных служб узнал, что она "переживает психоз и слышит голоса", которые приказывали ей убить себя.

Из-за этого маленького мальчика отдали в приемную семью, однако, к сожалению, за две недели до убийства Джулисса выиграла в суде полную опеку над сыном. Известно, что суд признал женщину виновной в хладнокровном убийстве Эли Харта. Теперь ей грозит пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения. Приговор должен быть оглашен 16 февраля.