Свого життя дитина позбулася лише через те, що не хотіла спати. Тож за непослух агресивна жінка вивела хлопчика з дому, взявши із собою рушницю, посадила його в машину, відвезла до відлюдної автостоянки в регіональному парку озера Міннетонка та дев'ять разів вистрілили в малого.

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Вбивство жінка планувала

Однак довго гуляти на волі після злочину жінці не вдалося. Через кілька хвилин після повідомлення, що хтось керує автомобілем із розбитим вікном і спущеним колесом, Джуліссу Талер зупинили правоохоронці за п'ять миль від її дому. Вони зауважили великий кульовий отвір на закривавленому автокріслі, а в багажнику знайшли тіло хлопчика.

Також згодом поліція знайшла й інші речі дитини та речові докази вбивства. Зокрема:

у смітнику вздовж маршруту руху автомобіля виявили рюкзак хлопця з робочими аркушами та домашніми завданнями для дитячого садка, підписаних іменем убитого,

кров на одязі та шкірі жінки, яка належала згідно з експертизою її сину.

Однак це не єдині виявлені докази, які жахають. Правоохоронці з'ясували, що до вбивства Джулісса Талер шукала в Інтернеті інформацію про те, як зарядити дробовик, які є виплати страхування життя у випадку смерті дитини і скільки крові може втратити шестирічна людина.

Що загрожує Джуліссі Талер

У ЗМІ також повідомляють, що ще у 2021 році жінку позбавили права на опіку над своїм сином. Трапилося це після того, як Департамент соціальних служб дізнався, що вона "переживає психоз і чує голоси", які наказували їй вбити себе.

Через це маленького хлопчика віддали до прийомної сім’ї, однак, на жаль за два тижні до вбивства Джулісса виграла у суді повну опіку над сином. Наразі відомо, що суд визнав жінку винною у холоднокровному вбивстві Елі Харта. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення. Вирок повинні оголосити 16 лютого.