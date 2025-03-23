Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та КМВА.

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Що відомо про вибухи у Києві

Українська столиця опинилася під черговою атакою ворожих дронів.

О 00:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожого БпЛА на північ від Києва. Він рухався у південно-західному напрямку.

Вже о 00:13 кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у місті. У КМВА уточнили – у Києві працюють сили ППО.

О 00:26 стало відомо про нові безпілотники курсом на Київ, а саме з півночі.

До слова: Оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів повідомляємо в нашому телеграмі.

Раніше у Києві зафіксували падіння БпЛА у Подільському районі. Попередньо – без руйнувань та постраждалих.

Цього ж вечора Росія завдала ударів керованими авіабомбами по Запорізькій області.

Очільник ОВА Іван Федоров розповів, що противник б'є по одному з населених пунктів області. Пізніше посадовець уточнив, що через ворожі удари по області в деяких селищах проблеми з електропостачанням.