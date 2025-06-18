Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Сумах
Тревогу в Сумской области объявили в 21:04. Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе с воздуха.
Сумская область – ракетная опасность!
– писали военные.
Уже через минуту в Сумах услышали громкие звуки, о чем писали местные корреспонденты.
"В Сумах были слышны звуки взрывов", – отметило Суспильное.
По состоянию на 21:14 воздушная тревога в Сумской области продолжается. О последствиях пока что в ОВА и в мэрии ночного не писали.
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