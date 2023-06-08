Суд ухвалив вирок жителю Закарпаття за жорстоке вбивство падчерки. Його засудили до довічного ув’язнення, проте він ще може оскаржити вирок.

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Подробиці моторошного злочину

Трагічна подія трапилася у 2021 році у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Прокурори у суді довели, що в жовтні того року двоє дітей стали свідками конфлікту між засудженим та його дружиною.

10-річна падчерка намагалася уникнути конфлікту та пішла з дому. Проте чоловік наздогнав дівчинку, затягнув до будинку, а згодом спричинив не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також вітчим наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці жінки.

Після побиття 10-річна дівчинка ще була живою, проте її матір не вчинила жодних дій, щоб врятувати дитину. Наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно жінки за фактом залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть (частина 3 статті 135 КК України).

Зверніть увагу. На момент вчинення злочину у будинку також перебували двоє дітей подружжя, яким не виповнилося і двох років.

Чоловік свою провину заперечує

Під час судового розгляду засуджений заперечував вчинення вбивства. Проте не допомогло – його засудили до довічного ув'язнення.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у жорстокому вбивстві однієї дитини та нанесенні тілесних ушкоджень іншій (п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі,

– мовиться в повідомленні.

Крім реального позбавлення волі, суд ухвалив рішення про відшкодування на користь законного представника молодшої падчерки 100 тисяч гривень моральної шкоди. Проте варто зауважити, що вирок суду ще може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів.

До слова, слідчі також встановили, що чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство у попередньому шлюбі.