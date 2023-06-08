Вбивство сталося ще наприкінці квітня. Як виявилось, між родичами виник словесний конфлікт.

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На Одещині дідусь застрелив свого онука

До поліції звернулася жителька села Нерубайське із заявою про зникнення 41-річного знайомого. За добу правоохоронці з’ясували, що зниклого чоловіка вбили, і до злочину причетний саме дідусь потерпілого.

Як стало відомо, між родичами на ґрунті неприязних стосунків виник словесний конфлікт, під час якого дідусь схопив мисливську помпову рушницю та двічі поцілив у голову онукові. Той загинув від отриманих поранень.

Зловмисник, щоб приховати скоєне, закопав тіло в яму, яка була підготовлена для встановлення вітряка на подвір’ї будинку. Пенсіонер розповідав сусідам, що онук мав бажання піти на службу до лав ЗСУ і, мабуть, займається саме цим.

У підсумку пенсіонер зізнався у скоєному. Його вже затримали.

Що загрожує вбивці

Літньому чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Слідство триває.

Правоохоронці провели обшук у будинку пенсіонера / фото поліції

У Чернігові батько вбив сина на очах у його 2-річного брата

Нагадаємо, що раніше у Чернігові засудили чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він був у нетверезому стані.

Чоловік завдав дитині 45 ударів у голову, 13 – у грудну клітку та 2 – у живіт. Зазначалося, що вбивця систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами.

Горе-батька було засуджено до довічного позбавлення волі.