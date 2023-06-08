Убийство произошло еще в конце апреля. Как выяснилось, между родственниками возник словесный конфликт.

Важно В Виннице мужчина жестоко убил экс-жену, мать и двоих детей: ему объявили приговор

В Одесской области дедушка застрелил своего внука

В полицию обратилась жительница села Нерубайское с заявлением об исчезновении 41-летнего знакомого. За сутки правоохранители выяснили, что пропавшего мужчину убили, и к преступлению причастен дедушка потерпевшего.

Как стало известно, между родственниками на почве неприязненных отношений возник словесный конфликт, во время которого дедушка схватил охотничье помповое ружье и дважды попал в голову внуку. Он погиб от полученных ранений.

Злоумышленник, чтобы скрыть содеянное, зарыл тело в яму, которая была подготовлена для установки ветряной мельницы во дворе дома. Пенсионер рассказывал соседям, что внук хотел идти на службу в ряды ВСУ и, видимо, занимается именно этим.

В итоге пенсионер признался в содеянном. Его уже задержали.

Что грозит убийце

Пожилому мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие продолжается.

Правоохранители провели обыск в доме пенсионера / фото полиции

В Чернигове отец убил сына на глазах у его 2-летнего брата

Напомним, что ранее в Чернигове засудили мужчину, который убил 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка. Он был в нетрезвом состоянии.

Мужчина нанес ребенку 45 ударов в голову, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот. Отмечалось, что убийца систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами.

Горе-отец был приговорен к пожизненному лишению свободы.