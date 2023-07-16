ДТП сталася біля села Братолюбівка Гурівської громади Кропивницького району у неділю, 16 липня. Служба порятунку отримала повідомлення про аварію о 13:50.

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Подробиці смертельної аварії

По трасі за маршрутом Київ – Кривий Ріг їхав рейсовий автобус. На жаль, він зіштовхнувся з вантажним бусом. Наразі встановлюється, хто саме з водіїв може бути винуватцем ДТП. Після зіткнення двох автівок трьох людей заблокувало у транспорті. Однак рятувальники їх деблокували та передали медикам.

Відомо про 2 загиблих. Одна людина померла на місці аварії, а інша – по дорозі до лікарні. Внаслідок ДТП постраждало 17 осіб. Їх оглядають лікарі, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень. Серед постраждалих людей є пасажири з обох мікроавтобусів.

Жахливі наслідки дорожньої аварії / Фото ДСНС



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