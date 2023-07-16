ДТП сталася біля села Братолюбівка Гурівської громади Кропивницького району у неділю, 16 липня. Служба порятунку отримала повідомлення про аварію о 13:50.
Читайте також Загинула молода українка, є постраждалі: у Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку
Подробиці смертельної аварії
По трасі за маршрутом Київ – Кривий Ріг їхав рейсовий автобус. На жаль, він зіштовхнувся з вантажним бусом. Наразі встановлюється, хто саме з водіїв може бути винуватцем ДТП. Після зіткнення двох автівок трьох людей заблокувало у транспорті. Однак рятувальники їх деблокували та передали медикам.
Відомо про 2 загиблих. Одна людина померла на місці аварії, а інша – по дорозі до лікарні. Внаслідок ДТП постраждало 17 осіб. Їх оглядають лікарі, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень. Серед постраждалих людей є пасажири з обох мікроавтобусів.
Жахливі наслідки дорожньої аварії / Фото ДСНС
Інші новини про ДТП в Україні
- Нещодавно між Броварами та Києвом водійка автомобіля Skoda збила військовослужбовця ЗСУ. На жаль, він загинув. Удар був такої сили, що капот стиснуло до лобового скла.
- Не так давно в Обухові мотоцикліст спочатку влетів у автівку, а потім в'їхав у натовп на пішохідному переході. В результаті один пішохід загинув. Як виявилося, винуватець ДТП був напідпитку.
- Раніше у Шевченківському районі Києва на Галицькій площі зіштовхнулися дві іномарки – Renault та Infiniti. В результаті одну людину ушпиталили. Ця аварія потрапила на відео.