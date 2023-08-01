Журналисты 24 Канала подали официальный запрос в ГУНП в Киеве, чтобы узнать – как водитель оказался на дороге во время комендантского часа. Ведь авария произошла, когда начали действовать ограничения на передвижение.
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Имел ли водитель пропуск
Следователи не раскрывают персональные данные и род занятий водителя, сбившего нацгвардейцев в Киеве. Известно лишь то, что наезд совершил 23-летний мужчина. Был ли у него пропуск на передвижение во время действия комендантского часа, в правоохранительных органах не сообщают, ведь это – тайна досудебного расследования.
Запрашиваемая информация содержит тайну досудебного расследования,
– отметили в ГУНП в Киеве.
Правоохранители заявили, что водитель на момент совершения наезда не был в состоянии алкогольного опьянения – "Драгер" ничего не обнаружил. Мужчину также проверят на следы употребления наркотических средств, однако результаты экспертиз не обнародовали.
В настоящее время 23-летний водитель находится под стражей. Шевченковский суд Киева 26 июля избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.
Нацгвардейцев сбили на блокпосте в Киеве: что известно
- Около 00:05 против 25 июля в Святошинском районе Киева водитель за рулем Volkswagen сбил двух военнослужащих на блокпосте. Он был задержан на месте аварии.
- Водитель также протаранил два автомобиля, которые были припаркованы рядом. В одной из них находился военный ТЦК. Он также получил травмы.
- От полученных травм на месте погиб 49-летний нацгвардиец погиб на месте. Другой 26-летний военнослужащий, тоже сбитый, получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали, ныне он находится в реанимации.
- В настоящее время расследование проводится по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.