Журналісти 24 Каналу подали офіційний запит до ГУНП у місті Києві, аби дізнатися – як водій опинився на дорозі під час комендантської години. Адже аварія сталася, коли почали діяти обмеження на пересування.
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Чи мав водій перепустку
Наразі слідчі не розкривають персональні дані та рід занять водія, який збив нацгвардійців у Києві. Відомо лише те, що наїзд вчинив 23-річний чоловік. Чи мав він перепустку на пересування під час дії комендантської години, у правоохоронних органах не повідомляють, адже це – таємниця досудового розслідування.
Запитувані відомості містять таємницю досудового розслідування,
– наголосили в ГУНП у місті Києві.
Правоохоронці заявили, що водій на момент скоєння наїзду не був у стані алкогольного сп'яніння – "Драгер" нічого не виявив. Чоловіка також перевірять на сліди вживання наркотичних засобів, проте результати експертиз не оприлюднювали.
Нині 23-річний водій перебуває під вартою. Шевченківський суд Києва 26 липня обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нацгвардійців збили на блокпосту в Києві: що відомо
- Близько 00:05 проти 25 липня у Святошинському районі Києва водій за кермом Volkswagen збив двох військовослужбовців на блокпосту. Його затримали на місці аварії.
- Водій також протаранив дві автівки, які були припарковані поруч. В одній із них був військовий ТЦК. Він також отримав травми.
- Від отриманих травм загинув на місці 49-річний нацгвардієць загинув на місці. Інший 26-річний військовослужбовець, якого теж збили, отримав травми різного ступеня тяжкості. Його госпіталізували, нині він перебуває в реанімації.
- Нині розслідування проводять за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.