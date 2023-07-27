У вівторок, 25 липня, сталася ця ДТП на Берестейському проспекті під час комендантської години. Про те що один з нацгвардійців станом на 27 липня перебуває в реанімації, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту Головного управління НГУ Микола Уршалович. Про це інформує 24 Канал з посиланням на його брифінг.
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Нацгвардієць у реанімації
Власне, відомо, що нацгвардієць, який вижив, в одній з лікарень Києва. Там йому медики надають усе необхідне лікування.
Унаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав тяжкі травми й нині перебуває у реанімаційному відділенні в одній із лікарень Києва,
– зазначив Уршалович.
Окрім того, він закликав людей бути обережними та вступати у військо, якщо вони не можуть впоратися зі своєю енергією, яка б'є через край.
Закликаю всіх громадян бути відповідальними. І всім, у кого є потреба у додатковому адреналіні, нагадую: "бригади наступу" чекають вас. Там ваша енергія буде спрямована на користь українського народу.
Брифінг Уршаловича: дивіться запис з ютуб-каналу "Військове телебачення України"
Більше про ДТП
- Сталася аварія в момент, коли представники нацгвардії розставляли загороджувальні засоби. Водій Volkswagen в'їхав у них, збив двох військових, а потім протаранив два автомобілі.
- Власне, загинув вояк НГУ Володимир Жудро. Йому було 49-років. Ще у 2014 році він пішов захищати нашу державу від ворога на Сході.
- Водночас 23-річному водію, що скоїв цю ДТП, уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення його провини, він до 8 років проведе за ґратами. Важливо, що алкоголю в його крові, попередньо, не виявили.
- Окрім того, 24 Канал вирішив встановити, чи ДТП за участі судді Тандира, що також збив нацгвардійця, та цього 23-річного водія сталися на одному блокпосту. Ми дійшли висновку, що – ні.