У вівторок, 25 липня, сталася ця ДТП на Берестейському проспекті під час комендантської години. Про те що один з нацгвардійців станом на 27 липня перебуває в реанімації, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту Головного управління НГУ Микола Уршалович. Про це інформує 24 Канал з посиланням на його брифінг.

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Нацгвардієць у реанімації

Власне, відомо, що нацгвардієць, який вижив, в одній з лікарень Києва. Там йому медики надають усе необхідне лікування.

Унаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав тяжкі травми й нині перебуває у реанімаційному відділенні в одній із лікарень Києва,

– зазначив Уршалович.

Окрім того, він закликав людей бути обережними та вступати у військо, якщо вони не можуть впоратися зі своєю енергією, яка б'є через край.

Закликаю всіх громадян бути відповідальними. І всім, у кого є потреба у додатковому адреналіні, нагадую: "бригади наступу" чекають вас. Там ваша енергія буде спрямована на користь українського народу.

Брифінг Уршаловича: дивіться запис з ютуб-каналу "Військове телебачення України"

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