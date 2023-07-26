В ночь на 25 июля в Святошинском районе на Брестском проспекте произошла эта авария. Как отметил очевидец ДТП – сержант-нацгвардиец Сергей Заболотний, как раз происходила установка металлических ограждений, когда легковушка врезалась на большой скорости в военных.

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Момент ДТП на блокпосте

Известно, что водитель сбил двух нацгвардейцев. Один, 49-летний Владимир Жудро, погиб, другой – был ранен и доставлен каретой скорой помощи в больницу.

Также виновник ДТП повредил заградительные средства на большой скорости и два автомобиля, стоявших на обочине.

Водитель, нарушив правила дорожного движения, на большой скорости протаранил заградительные средства, совершил ДТП, в результате чего был совершен наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, после чего он протаранил еще 2 стоящих на обочине автомобиля,

– отметил Заболотный.

Свидетель констатировал, что сам в момент аварии находился на первой линии заграждения на блокпосте.

По его словам, в начале комендантского часа (в 00:00) военнослужащие должны остановить автомобили, чтобы они не проезжали, с помощью сигналов фонарем, а затем уже выставить заградительные средства.

Нацгвардейцы, на которых был совершен наезд, как раз это делали в тот момент.

Услышали звук колес – экстренное торможение, крик старшего: "Убегайте!". Эту команду я продублировал. Один из военнослужащих вперед немного отскочил, а другой не успел. После этого машина проехала дальше и протаранила автомобили.

Как констатировал Заболотный, водитель Volkswagen, вызвавший ДТП, не пытался скрыться: "Он вышел из машины, начал говорить, что "он не хотел" и тому подобное".

Обратите внимание! "Драгер" показал, что признаков опьянения у виновника ДТП не было. Также впоследствии должны появиться анализы биологических образцов водителя, которые и окончательно свидетельствуют или опровергнут, был ли он пьян или нет.

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