За совершенное директор лесхоза предстанет перед судом. Обвинительный акт уже направили в суд.
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Скрылся с места ДТП, хотя мог помочь: детали трагического события
Следователи, 20 января около 19 часов 20 января девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина в селе Лоево Надворнянского района Ивано-Франковской области.
Семья шла вдоль обочины. В это время руководитель лесхоза, находясь за рулем служебного авто, на затяжном повороте нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину, где сбил девочку. Ребенок получил тяжелое ранение. Но чиновник, имея возможность ему помочь, покинул место ДТП .
Из-за полученных травм девочка скончалась в больнице.
Теперь чиновник обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей, а также в сознательном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
А в Хмельницкой области за смертельное ДТП судят таможенника
В свою очередь работники Территориального управления ДБР Хмельницкого закончили досудебное расследование в отношении бывшего инспектора Буковинской таможни ДМС, совершившего смертельное ДТП под хмельком.
16 августа 2021 около 6 часов утра в селе Припрутье Черновицкого района таможенник на собственном авто выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим легковым авто. Пассажирка встречного транспортного средства погибла на месте аварии.
Инспектор таможни скрылся с места происшествия и скрывался от следствия. В конце года ему сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога. Установлено, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уволили из Гостаможслужбы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Вчера в Германии машина въехала в толпу
- 8 июня в Германии машина въехала в толпу в центре Берлина . Пострадали 14 детей, а сопровождавшая их учительница погибла.
- По данным пожарно-спасательной службы, в результате аварии пострадали около 30 человек, из них 5 имеют травмы, опасные для жизни.
- Водителем оказался 29-летний мужчина. У него 2 гражданства – Армении и Азербайджана. Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но его остановили и передали полиции.