За совершенное директор лесхоза предстанет перед судом. Обвинительный акт уже направили в суд.

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Скрылся с места ДТП, хотя мог помочь: детали трагического события

Следователи, 20 января около 19 часов 20 января девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина в селе Лоево Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Семья шла вдоль обочины. В это время руководитель лесхоза, находясь за рулем служебного авто, на затяжном повороте нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину, где сбил девочку. Ребенок получил тяжелое ранение. Но чиновник, имея возможность ему помочь, покинул место ДТП .

Из-за полученных травм девочка скончалась в больнице.

Теперь чиновник обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей, а также в сознательном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

А в Хмельницкой области за смертельное ДТП судят таможенника

В свою очередь работники Территориального управления ДБР Хмельницкого закончили досудебное расследование в отношении бывшего инспектора Буковинской таможни ДМС, совершившего смертельное ДТП под хмельком.

16 августа 2021 около 6 часов утра в селе Припрутье Черновицкого района таможенник на собственном авто выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим легковым авто. Пассажирка встречного транспортного средства погибла на месте аварии.

Инспектор таможни скрылся с места происшествия и скрывался от следствия. В конце года ему сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога. Установлено, что чиновник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уволили из Гостаможслужбы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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