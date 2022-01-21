Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Лоевая Надворнянского района 20 января. В максимально сжатые сроки следователи ГБР собрали доказательства и установили фактические обстоятельства произошедшего.

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Чиновник, находясь за рулем служебного авто, наехал на 9-летнюю девочку. Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако, чиновник, имея возможность ей помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице,

– отметили правоохранители.

Правоохранители задержали чиновника

Сотрудники Государственного бюро расследований оперативно задержали мужчину, занимающего должность директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области.

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) и процессуальные действия. Готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.



На Прикарпатье директор лесхоза насмерть сбил ребенка / Фото ГБР



В Ивано-Франковской области директор лесхоза насмерть сбил ребенка / Фото ГБР

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