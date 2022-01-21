Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Лоєва Надвірнянського району 20 січня. У максимально стислі терміни слідчі ДБР зібрали докази та встановили фактичні обставини події.

Читайте також На трасі Харків – Лозова зім'яло авто: водія з салону вирізали – фото з місця ДТП

Посадовець, перебуваючи за кермом службового авто, наїхав на 9-річну дівчинку. Дитина перебувала у небезпечному для життя стані. Проте, чиновник, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні,

– зазначили правоохоронці.

Правоохоронці затримали посадовця

Співробітники Державного бюро розслідувань оперативно затримали чоловіка, який обіймає посаду директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області.

Наразі тривають слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.



На Прикарпатті директор лісгоспу на смерть збив дитину / Фото ДБР



В Івано-Франківській області директор лісгоспу на смерть збив дитину / Фото ДБР

П'яний суддя розгромив зупинку та вийшов сухим із води: дивіться відео