Автопригода сталася в Чугуївському районі Харківської області 21 січня зранку. Авто і рейсовий автобус "Безпалівка – Харків" зіткнулися лоб в лоб.
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Водія з авто витягували
За інформацією ДСНС Харківщини, внаслідок автотрощі постраждав 41-річний водій "Таврії". Легковик сильно зім'яло від удару, тож чоловіка з салону довелось вирізати за допомогою спеціальних інструментів.
Автомобіль та рейсовий автобус зіткнулися на Харківщині / Фото ДСНС Харкова
На місце прибула карета швидкої. Медики доставили постраждалого в Харківську лікарню ШМД.
Водія з розтрощеного авто діставали рятувальники / Фото ДСНС Харкова
У салоні авто перебувало ще 2 пасажирів. Із них травмувався 44-річний чоловік, якого теж відвезли до медзакладу.
Пощастило водієві автобусу й людям, яких він перевозив. Жодна людина із 25, котрі перебували в салоні МАN, не постраждала.
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Обставини автопригоди
За інформацією харківської поліції, автотрощу спричинив водій "Таврії". Він виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався у автобус.
На місці працювали слідчі, які встановлюють усі обставини аварії. Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Аварія на трасі в Харківській області з автобусом і легковиком / Фото Нацполіції
ДТП з агресивним пасажиром в Одесі
Нещодавно інша автопригода сталася на перехресті вулиць Черняховського і Говорова в Одесі. Водій BMW здійснював поворот і не надав перевагу в русі Lada Samara, який рухався головною дорогою.
Зіткнення не вдалося уникнути. Розлючений пасажир "ВАЗу" вискочив з автомобіля та намагався відлупцювати всіх, хто потрапив йому під руку. Десяток копняків дістався й автомобілю порушника.
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Ганятися за водієм агресивному пасажиру не завадила навіть рана на голові – під час зіткнення він вдарився головою об скло. Заспокоїти хулігана вдалося лише після прибуття 4 екіпажів поліції на місце події.