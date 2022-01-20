Лобове зіткнення відбулося 19 січня ввечері. Як помітно на записах з відеокамер, водій BMW не надав перевагу в русі ВАЗ-2115.

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ДТП на Черняховського

Водій BMW порушив правила дорожнього руху. Він повертав праворуч і не переконався, що головна дорога порожня.

В останній момент керманич BMW намагався загальмувати, однак зіткнення уникнути не вдалося. Під час удару, пасажир Lada вдарився головою об лобове скло та отримав травму.

Бійка з постраждалим

За 10 хвилин на місце автопригоди приїхали патрульні. Поки учасники ДТП чекали на правоохоронців, пасажир Lada почав поводитись агресивно.



Постраждалий пасажир ганявся перехрестям за винуватцем ДТП / Фото "Думська"

Спершу він бив ногами та кулаками інший автомобіль. Згодом спробував накинутися з кулаками на пасажира та водія BMW і навіть на випадкового керманича Volvo, який проїжджав повз.



Агресивний чоловік копав авто і намагався побити водія / Фото "Думська"

Кульмінації сварка досягла, коли постраждалий водій погнався через усе перехрестя за керманичем BMW. Агресивний чоловік не зміг заспокоїтися навіть після приїзду поліції, його також не спинила кров, яка увесь цей час текла з рани на голові.

Втихомирити постраждалого вдалося лише, коли на перехрестя приїхали 4 екіпажі патрульних. Лікарі швидкої надали допомогу хулігану й відвезли його до медзакладу.

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Автотроща на Молдаванці

На вулиці Розумовській в Одесі сталася масштабна ДТП 19 січня. Водій автобуса виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у 4 авто, а також зніс дерево та в'їхав у будівлю.



В Одесі на Молдаванці автобус врізався у 4 авто / Фото Нацполіції

В аварії постраждали водії автобуса та Chevrolet. За попередньою інформацією, керманич автобуса помер по дорозі в лікарню.

У місцевих телеграм-каналах заявили, що водієві MAN стало погано за кермом і він втратив свідомість. Найбільш імовірно, що в чоловіка стався інсульт.